Mircea Lucescu: "Gençleri değiştirmek daha kolay"

Tolga SAĞLAM/RİZE, ()-

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolculardan Mahmut Tekdemir Bosna-Hersek ile oynanacak özel maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştular.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, akademi veya gençleri konuşma meselesine artık değinmediğini kaydederek, "Çünkü şuan ki hedefim rekabetçi, geleceği olan gençleri birlikte çalıştırabileceğimiz, aynı oyun felsefesini sahaya yansıtan ve aynı zamanda Türk milli takımın renklerini seven ve burada oynamak isteyen bir ekip oluşturma hedefindeyim. Bunun için çalışıyorum" ifadesini kullandı.

"BOSNA TAKIMI 5-6 YILDIR BİRBİRLERİYLE OYNAYAN OYUNCULARDAN KURULU"

Bosna-Hersek takımındaki oyuncuların uzun süredir birbirleriyle oynadığını ifade eden Lucescu, şöyle devam etti: "Bakarsanız biz Bosna ile oynayacağız. 5-6 yıldır birbirleriyle oynayan, birbirini tanıyan oyunculardan kurulu bir ekip. Biz ise genç dediğimiz ekibi Mart ayından beri kurmaya başladık. Bu işin üç ayağı var. İlki birbirini anlayan, tamamlayan ve birbirleriyle oynamak isteyen bir grup. Sonra elimizdeki genç oyuncuların anlayabileceği ve sahaya yansıtabileceği oyun felsefesini ve sistemini bulmak. Üçüncü olarak da doğal olarak sonuç."

“GENÇ OYUNCULARLA SONUÇ ALMAK TÜM ANTRENÖRLERİN HEDEFİDİR"

Genç oyuncuları takip etmeye devam ettiğini anlatan Lucescu, şunları söyledi: "Ben hala gençleri takip ediyorum. Daha başka gençler gelebilir mi ona uğraşıyorum. Çok yeni insanları almak istemiyorum çünkü tekrardan aynı oyun sitiline uydurmaya çalışacaksınız. Doğal olarak bize uyabilecek gençleri halen arıyorum. Bizim en baştaki hedeflerimizin başında oyuna tamamen hükmeden bir oyun sistemini rakiplere karşı sağlayabilecek bir ekip oluşturmak. Sonrasında artık değişik oyun sistemlerini sahaya yansıtma kısmana bakacağız. Biliyorsunuz çok genç bir ekibiz. Yarın belki başka genç oyuncular da oyuna girecek. Türkiye’nin geleceğinin oyuncuları olacak bu çocuklar. Bu genç oyuncularla sonuç almak bütün antrenörlerin hedefidir. 30-32 yaşındaki oyuncularla hedefe ulaşmak farklı, gençlerin hırsı, azmi çok daha farklıdır."

"TECRÜBELİ OYUNCULARA DA İHTİYAÇ VAR"

Tecrübeli oyunculara da ihtiyaç duyduklarını ifade eden Lucescu, bu konuda şunları dedi: "Onlar gençler arasında bağdır. Mehmet Topal, Mahmut gibi oyuncular seslerini duyuran, gençlerin onları dinlediği oyuncular. Hiçbir oyuncu bırakmıyorum, göndermiyorum. Durum bunu gerektirdi. Bunu yapmamız gerekiyordu. Bu grubu kurduk ama gençlerin yanına ağabeyler de önemli. Burak, Arda, Selçuk, Mehmet Topal, Emre tecrübeli yetenekli oyuncular ama durum bunu gerektiriyor. Başka oyuncular olmayınca doğal olarak bizim geleceğimiz gençlere yönelmek."

"GENÇLERİ DEĞİŞTİRMEK DAHA KOLAY"

Milli takımda çok fazla zamanlar olmadığını vurgulayan Lucescu, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü: "Pazartesi günü oynamamış oyuncularla bir antrenman yaptık. Salı günü bütün oyuncularla toplandık. Bu akşamda maç öncesi antrenmanımızı tamamlıyoruz. Durumu iyi anlamamız gerek. Yaşlı dediğimiz 30-32 yaşındaki oyuncuları değiştirmek kolay değil. Gençler hem dinlemeye hem söylediklerimi sahaya yansıtmaya arzulular. Doğal olarak öğrenmeye de arzulu oldukları için bunları yapmak zorunda kaldık. Oyun felsefesini uygulama noktasında gençler daha istekli. Diğerlerinde istediğiniz gibi her şeyi değiştiremiyorsunuz. Şu anda kafaya çalışıyorum. İki antrenmandan sonra mental olarak çalışıyorum. Sahada çok fazla zamanımız yok, bunları geliştirmeye uğraşıyorum. 20 değişik kulüpten, farklı ülkelerden oyuncular var. Oradaki taktikleri uyguluyor sonra burada değişiyorlar. Doğal olarak oyun tarzını kafada çalışmam gerekiyor. Bunu da yavaş yavaş başardığımızı görüyoruz, istediğimiz gibi oluyor. Bunlar çok önemli. İki antrenman, 4 toplantı yaptık. Oynadığımız, oynayacağımız maç, rakip. Yazık ki Emre Akbaba’yı kaybettik. Oyun ritmini değiştirmekte bize çok yardımı olabilecekti. Aynı şekilde Mehmet Topal da benim için önemli bir oyuncuydu. Diğer arkadaşlarımıza da oynama ve oyunlarını sahada gösterme imkanı sağlamış oldu."

Lucescu, kulüp takımlarında gelecekte daha çok Türk oyuncusunu sahada görmek istediğini, Türk oyuncuların tekniklerinin genel anlamda orta seviyenin üstünde olduğunu, bu konu üzerinde çalışılırsa Türk oyuncuları daha çok sahalarda görülebileceğini belirterek açıklamalarını noktaladı.

MAHMUT TEKDEMİR: "DEĞİŞİME AYAK UYDURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Rize Yeni Şehir Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan milli oyuncu Mahmut Tekdemir, yeni bir değişime ayak uydurmaya çalıştıklarını belirterek, "Sayın hocamızın kendi oyun felsefesi var. Bize onu aktarmaya çalışıyor. Bu süre biraz uzayabiliyor. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada fazla birlikte olma ve çalışma fırsatımız yok. Yeni bir değişim gösteriyoruz. Bu değişime ayak uydurmak kolay olmuyor. İnşallah en kısa zamanda daha tecrübeli hale gelmeye çalışacağız" dedi.

"ÖZGÜVENİMİZ YERİNDE"

İsveç maçında iyi oynadıklarını söyleyen Mahmut, "Son ana kadar mücadele ettik ve galip geldik. Bu da takımın özgüvenini artırdı. Şuanda takımdaki hava iyi. Özgüvenimiz yerinde. Bu yarınki maça da yansıyacaktır" diye konuştu.

"DOSTÇA MAÇ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Medipol Başakşehir'den takım arkadaşı olan ve yarın rakip olacakları Edin Visca ile ilgili de konuşan Mahmut Tekdemir, "Edin Visca'yı artık bizden biri olarak görüyorum. 7-8 yıldır beraber oynuyoruz. Süper Lig'de kendini ispatlamış bir oyuncu. Futbolculuğu dışında karakteri de büyük bir oyuncu. Onunla oynamaktan keyif alıyorum. Yarın da dostça maç olacağına inanıyorum. Bütün futbolseverlerin bize desteklemelerini istiyoruz. Onların desteği bize artı güç veriyor. Yarın da inşallah burada güzel bir atmosfer olacak ve bununla da galip geleceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mircea Lucescu'nun açıklamaları

-Mahmut Tekdemir’in açıklamaları

Haber: Tolga SAĞLAM - Kamera: Uğur Aydın / RİZE,()-

(FOTOĞRAFLI)