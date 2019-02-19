Miniklerden büyük başarı

ANTALYA, () - ANTALYASPOR U-13 takımı, oynadığı 16 maçı namağlup gol yemeden tamamlayarak ligi lider tamamladı.

Antalya U13 Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor U13 takımı, ligde oynadığı 16 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Hiç puan kaybetmeden ligi tamamlayan kırmızı beyazlı ekip, erişilmesi zor bir rekora da imza attı. Takımın teknik sorumlusu Bulut Pehlivan, oynadıkları tüm karşılaşmalarda oyuncularının hep kendilerini geliştirdiğini, disiplinden taviz vermediğini söyledi.

Oyuncularını tebrik eden Pehlivan, "Oynadığımız 16 maçın tamamını kazandık. Geleceğin yıldızları 16 karşılaşmada hiç gol yemeyerek adeta kalelerine duvar ördü. Onların gelecekte iyi birer futbolcu olması için de çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

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