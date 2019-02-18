Minikler Bursasporlu futbolcularla sahaya çıkmanın heyecanı yaşadı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),()

Geçtiğimiz haftasonu oynanan Bursaspor-Çaykur Rizespor maçının seremonisine Orhangazili minik öğrenciler çıktı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Saadet Öcalgiray Özel Eğitim ve Meslek Okulu'ndan bir grup öğrenci ile aynı okula farklı okullardan kurs için gelen bir grup öğrenci geçtiğimiz haftasonu Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan Bursaspor - Çaykur Rizespor maçının seremonisine çıktı. Bursasporlu oyuncular ile birlikte sahaya çıkmanın mutluluğunu yaşayan minikler, hem futbolcu ağabeyleriyle bir araya gelmenin, hem de karşılaşmanın heyecanını yaşadı.

FOTOĞRAFLI