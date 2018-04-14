Minik futbolcular Kuşadası'nda sahne aldı

Seyfi GÜL / KUŞADASI, ()



KARŞIYAKA Belediyesi'nin destek verdiği geleceğin futbol yıldızı olmaya aday 800 sporcu Kuşadası'nda sahaya çıktı. U10, U11 ve U12 kategorilerinde toplam 40 takımın katılımıyla düzenlenen "Parlayan Yıldızlar Under Cup Futbol Turnuvası'nda İran ve Kuveyt'ten gelen ekipler de mücadele etti. Etkinlikte Türkiye'den Göztepe, Kayserispor, Denizlispor, Altay, Ankara Gazi Eğitim, Bursa Uludağ Sportif, Söke Gençlerbirliği, İzmirgücü, İstanbul Jenerik, Minikordu, Genç Ankaraspor, Forbes Torbalı, Selçuk Efes Belediyespor, İlkadımspor, Adagücü, Bornova Barcelona, İstanbul Erokspor, Şirinyer İdmanyurdu, İbrahim Gülümser Genç Efe, Aydın Yıldızspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Çamdibi Yeşilova Esnafspor, Denizli Çamlıkspor, Yunusemre Belediyespor, Selçuk Çamlıkspor, Didim Altınkum ile Kuveyt'ten Al Arabi ve İran'dan Homa Mashat takımları yer aldı.

İlk gün 17 maç karşılaşma yapılırken toplam 59 gol atıldı. En farklı galibiyeti U10 kategorisinde Selçuk Efes Belediyespor'u 7 -2 mağlup eden Altay kazandı. Altay Altyapı Direktörü ve organizasyonu düzenleyen 10 Numara Sportif Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gözüaçık geleceğin yıldızlarını ağırlamaktan ve onların futbol yaşamlarında önemli bir kilometre taşı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Gözüaçık, "Turnuvamız yabancı konuklarla uluslararası bir nitelik kazandı. Çok önemli profesyonel takımlarımızın altyapılarının yanısıra başarılı amatör ekiplerimizin oyuncuları da burada tecrübe kazanma ve kendini gösterme olanağı buluyor. Turnuvaya her yıl daha çok ülke ve takımın katılımını hedefliyoruz. Çocuklarımızı sentetik çimden uzaklaştırıp onlara doğal çimle, sağlıklı zeminlerde spor yapma olanağı sağlıyoruz. 40 takımın 800 sporcusu ve bazılarının aileleriyle birlikte konaklama yapması nedeniyle sezon öncesi bölgemiz turizmcisine de destek oluyoruz." dedi.