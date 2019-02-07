Minderde Türkiye üçüncülüğü Kepez'in

ANTALYA, () - U23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'na katılan Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 82 puanla Türkiye üçüncüsü oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan U23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'na 21 ilden 130 sporcu katıldı. Şampiyonada 50-53-55-57-59-62-65-68-72-76 kilolarda yapılan eleme ve final müsabakalarında Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü 82 puanla üçüncü oldu. Rakiplerinin sırtını yere getirmeyi başaran Kepez Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı, Antalya'ya kupa sevinci ile döndü. Müsabakada takım arkadaşları içinde 72 kiloda mindere çıkan Fatma Zehra Kanlıada ve 68 kiloda Havva Duran aldıkları sonuçlarla öne çıkan isimler oldu.

Alınan başarıdan dolayı takımı ve antrenörleri tebrik eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez'imizde çocuklarımız verilen imkânları başarıyla süslüyor ve bizleri gururlandırıyor. Aldıkları bu başarılar onları kariyer anlamında üst noktalara getiriyor. Sporcularımızın geleceklerine olumlu katkı sağlamaktan mutluyuz ve her zaman onların yanındayız" dedi.

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