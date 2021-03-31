Milli Takım Letonya Karşısında Galibiyet Serini Bozdu

A Milli takım dünya kupaları elemesinde bugün üçüncü karşılaşmasını gerçekleştirdi. İlk karşılaşması olan Hollanda’ya galip gelen milli takım daha sonrasında ikinci karşılaşmasında Norveç'e galip geldi. Bugün oynanılan 3 maçta ise Letonya ile karşı karşıya gelen kırmızı-beyazlı takım berabere kaldı. Maç sonu 3-3 berabere biterken, galibiyet serisi bozuldu.

A Milli Takım 2022 Dünya Kupası elemelerine güzel başladı. Hollanda Norveç ve Letonya ile karşılaşan ay yıldızlı takım, ilk 15 dakika içerisinde her gol atarken maçın ilk yarılarında ise 2 golü buldu.

2022 Dünya Kupası elemelerine formunda başlayan A Milli Takımı, 2 galibiyetin ardından bir beraberlik yaşadı.

Geçtiğimiz haftalarda Hollanda ile oynadığı maçta ilk 15 dakikada Burak Yılmaz golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde bitiren ay yıldızlı takım, 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun atmış olduğu goller ile 3-0 öne geçti. A Milli Takım maç sonunda ise, 4-2 galibiyet ile maçtan ayrıldı.

Norveç maçında ise Ozan Tufan'ın 4 dakikada attığı gol ile öne geçen ay yıldızlı takım, ilk yarıyı 2-0 önde bitirirken. Maç sonu Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü'nün atmış olduğu goller ile 3-0 galip geldi.

Evinde Letonya'yı misafir eden A Milli Takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaşamla mücadele sonucunda 3-3 berabere kaldı. A Milli Takım ilk puan kaybını böylee yaşamış oldu. Türkiye Letonya maçında ise, henüz maç başlar başlamaz Kenan Karaman'ın 2. dakikada attığı gol maça damgasını vurdu. 33. dakikada ise Hakan Çalhanoğlu'nun atmış olduğu gol ardından 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz golünü attı.

Letonya ise, 35. dakikada Robert Savalnieks, 58. dakikada Roberts ve 79 dakikada Davis golünü kaydetti.

Milli takım ilk puan kaybı yaşarken, 7 puan ile liderliğini sürdürüyor. Letonya ise ilk puanını kazandı.