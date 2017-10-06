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Milli takım İzlanda karşısında bir ilk peşinde ! Türkiye İzlanda maçı kaçta

A Milli Takım bu akşam 21:45'te İzlanda ile karşı karşıya gelecek.Milli takım bu akşam İzlanda karşısında Cuma günü şanssızlığını kırmak istiyor..

06 Ekim 2017 Cuma 10:12
Milli takım İzlanda karşısında bir ilk peşinde ! Türkiye İzlanda maçı kaçta

Milli Takım'ın İzlanda'ya karşı şansı tutmuyor.AyYıldızlı ekibimiz İzlanda ile oynadığı son 10 maçta sadece 2 galibiyet aldı.Cuma günleri oynadığı son 3 maçı da kazanamayan Milli Takım bu akşam İzlanda karşısında bu şanssızlığını kırmak istiyor.Milliler , İzlanda ile oynadığı son 10 maçta 6 yenilgi alırken sadece 2 kez kazanmayı bildi. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.Bu maçlarda  İzlanda’nın attığı 18 gole, Milliler 10 golle karşılık verdi.

İzlanda'yı en son 2015 yılında 1-0 ile geçen milli takım diğer galibiyeti ise 1994 yılında oynadığı maçta 5-0 yenerek kazanmıştı.

A Milli Takım Cuma günleri 21:45'te oynadığı son üç maçı da kazanamadığı için bugün İzlanda karşısında bu şansızlığı kırmak istiyor.

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