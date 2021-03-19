Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımımız, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesinde eleme grubunda mücadele edecek. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri ise Hollanda, Letonya, Norveç, Karadağ ve Cebelitarık oldu. Millilerimiz grubun ilk maçında 24 Mart Çarşamba günü güçlü Hollanda ile karşılaşacak. Ay yıldızlılar gruptaki ikinci maçını ise 30 Mart Salı günü Letonya ile yapacak. Bu iki maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Bu maçlar için duyurulan aday kadroda ilk defa milli takıma çağırılan Göztepeli Halil Akbunar ve Galatasaraylı Taylan Antalyalı dikkat çekiyor.

Şenol Güneş'in hedefi yine Dünya Kupası: 20 yıl sonra!

A Milli Takımı'nın bu maçlardaki aday kadrosu da belli oldu. Grupta ilk 2 sıra içerisinde yer alarak Dünya Kupası'na katılmak isteyen Türkiye, katıldığı son Dünya Kupası'nda (2002) yarı finalde Brezilya'ya yenilmiş ve üçüncülük maçında Güney Kore'yi yenerek turnuvanın üçüncüsü olmuştu. İlhan Mansız, Ümit Davala, Rüştü Rençber ve Hasan Şaş gibi futbolcuların yıldızlaştığı 2002 Dünya Kupası'nda milli takımın başındaki isim yine Şenol Güneş'ti. Deneyimli teknik adamın 20 yıl sonra milli takımı yeniden Dünya Kupası'na taşıma ihtimali bulunuyor.

Milli Takım'ın aday kadrosu