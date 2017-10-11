Milli sporcumuza silahlı saldırı ! Bacaklarından vuruldu

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil ederek Bronz madalya kazanan Cenk İldem'e silahlı saldırı düzenlendi.Erkekler grekoromen stil 98 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçimiz Cenk İldem dün akşam trafikte tartıştığı kişiler tarafından silahla vurularak yaralandı.Bacaklarından vurulan Cenk İldem hemen hastaneye kaldırıldı.İldem'in hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

İstanbul'da bir hastaneye yerleştirilen Cenk İldem'in ameliyat olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.