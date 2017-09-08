Milli sporcumuz kendini astı ! Wushu Türkiye 1.Harun Koyuncu intihar etti

Olay, öğle saatlerinde Yakubiye Mahallesi’nde meydana geldi. Uzakdoğu dövüş sporu olan ‘Wushu’ dalında milli sporcu olan Harun Koyuncu, yalnız olduğu sırada evin banyosuna kendisini iple astı. Eve gelen yakınları tarafından banyoda asılı bulunan Koyuncu için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları müdahalede milli sporcunun öldüğünü saptadı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Harun Koyuncu’nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nişanlı olduğu belirtilen Koyuncu’nun intihar nedeni araştırılıyor.