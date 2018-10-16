Milli maç arası 8 kulübü olumsuz etkiledi

8 kulüpten toplam 10 futbolcu için milli ara bu kez kabus oldu

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'de forma giyen ve milli takımlarına giden yıldız isimlere verilen ara bu kez ilaç olmadı.

Milli maçlar için verilen arada genelde takımlar yaralarını sarıp sakat oyuncuların iyileşmesi için iyi bir fırsat bulurken bu kez şanssızlıklar yaşandı.

Ülke takımlarına giden futbolculardan bazı isimler kulüplerine sakat dönerken, bu sırada kulüpleriyle çalışmalarını sürdüren futbolcuların da yaşamış olduğu sakatlıklar oldu.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takım kampında sakatlandı. Sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncunun tedavisine vakit kaybedilmeden milli takım doktorları tarafından başlanırken, dün İstanbul'a gelen orta saha oyuncusunun, bugün idmanlara başlayacağı öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu, görev verilmesi halinde hafta sonu Göztepe karşılaşmasında forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de Slimani milli takım kampında sakatlanan isim olurken, Mehmet Topal ise aradan yararlanarak Almanya'da kasık fıtığından ameliyat oldu.

Benin ile oynanacak maç için Cezayir Milli Takımı'na giden Islam Slimani, sakatlığı nedeniyle İstanbul'a geri gönderildi. Kulüp doktorları tarafından kontrolleri yapılan 30 yaşındaki golcünün ciddi bir sorunu olmadığı tespit edilirken, tedavisine ise vakit kaybedilmeden başlandı. Slimani'nin ağrılarının artmaması halinde, hafta sonu oynanacak olan Demir Grup Sivasspor mücadelesinde görev alabileceği öğrenildi.

Trabzonspor'un Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen ismi Ogenyi Onazi ise kampta aşil tendonundan sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. Bugün kente gelen 25 yaşındaki oyuncunun durumu ise kulüp doktorları tarafından yapılan kontrollerin ardından belirlenecek.

Medipol Başakşehir takımında A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynayacağı maçın aday kadrosunda yer alan İrfan Can Kahveci'nin, sol bacak arka adalesindeki sakatlığının iyileşmeyeceği tespit edilerek, kadrodan çıkarıldı. Kahveci'nin tedavisine kulüp doktorları tarafından devam ediliyor.

Bursaspor'un, Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen oyuncusu Abdullahi Shehu ise ülkesinin Libya ile oynadığı mücadelede 19'uncu dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Bursa'ya çağrılan 25 yaşındaki savunmacı, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Kayserispor'da Ukrayna Milli Takımı'na giden oyuncu Artem Kravets de sakatlandı. Oyuncunun, 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Göztepe'de milli takımlarında sakatlanan isimler olmasa da Deniz Kadah ve Grillo verilen arada sakatlanan isimler olurken, Konyaspor'da kaptan Ali Turan ise apandisit teşhisi sonrası ameliyat oldu.