Milli judocu Ömer Kemal Aydın bronz madalyanın sahibi oldu

İSTANBUL,() -

Arjantin'in Buenos Aires kentinde devam eden 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 Kg'da tatamiye çıkan Ömer Kemal Aydın üçüncülük kürsüsüne çıktı.

3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda judodaki son temsilcimiz erkekler 100 Kg'daki judoka Ömer Kemal Aydın bronz madalyanın sahibi oldu. İlk tur maç yapmadan geçen Aydın, çeyrek final müsabakasında Çin Taipeili rakibini waza-ari oyunuyla yenerek yarı finalist oldu. Bu turda Gürcü rakibine yenilen Aydın, bronz madalya için Moldovalı Alin Bagrin'le mücadele etti. Karşılaşmayı ipponla kazanan Ö.Kemal Aydın bronz madalyayı boynuna taktı.

(FOTOĞRAFLI)

