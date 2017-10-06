Milli Halter Naim Süleymanoğlu ameliyata alındı ! Naim Süleymanoğlu sağlık durumu

Eski Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Halterci Naim Süleymanoğlu 25 Eylül tarihinde karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.Yoğun bakım servisine kaldırılan Süleymanoğlu o günden beri karaciğer nakli için uygun bir donör arıyordu.Acil karaciğer nakli olması gereken Naim Süleymanoğlu için uygun donör bulundu ve Naim Süleymanoğlu hemen ameliyata alındı.Donörden alınacak olan karaciğer parçası ameliyatla Naim Süleymanoğlu'na nakledilecek.