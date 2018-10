Milli güreşçi Yasemin Adar: "2'nci kez şampiyon olmak istiyorum"

Efraim Kahraman: "Hedefimiz olimpiyatlar"

"Beklentilerimiz yüksek"

Zeynep Yetkin: "Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum"

Buse Tosun: "Ülkeme şampiyonluk getirmek istiyorum"

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bugün başlayacak olan 2018 Dünya Güreş Şampiyonası, 9 gün sürecek. Türkiye'nin 10'u kadın, 20'si erkek olmak üzere toplamda 30 milli güreşçi ile katıldığı organizasyonda müsabakalar; erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda onar sıklette yapılacak.

Turnuva öncesinde dünya şampiyonu ilk Türk kadın güreşçi Yasemin Adar, antrenör Efraim Kahraman ve genç sporcular Buse Tosun ile Zeynep Yetkin, Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu.

Çok güzel bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Yasemin Adar, ikinci kez şampiyon olmak istediğini söyledi. Milli güreşçi, "Çok güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Buradan teknik ekibimiz ve arkadaşlarımızla beraber son antrenmanlarımızı yaptık ve yarın da yola çıkıyoruz Budapeşte'ye gideceğiz. Tabii ki benim öncelikli hedefim 2017 Dünya Şampiyonu olduğum başarıyı bu sene de korumak. Yine zirvede kalmak istiyorum. Bu yıl da bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmak ve şampiyon olmak istiyorum öncelikli hedefim bu. Ama takım halinde de ilk 5'e girmek istiyoruz çünkü ilk 6'ya giren takım Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanıyor. Takım halinde Avrupa'da 3'üncü olduk ve ilk defa takım halinde bir kupa aldık. Bizim için çok büyük bir başarıydı. Şimdi de gönlümüz istiyor ki, ilk 5'e girip Dünya Kupası'na gidelim ama tabii bireysel olarak da istediğim bir şampiyonluk var. Ben bu zamana kadar istediğim tüm madalyaları aldım ama benim tek bir madalyam kaldı o da 2020 Tokyo Olimpiyatlar. Hedefim tabii ki şu an Tokyo Olimpiyatları" dedi.

Balıkesir'de kendi adına bir turnuva düzenlediğini dile getiren Adar, "Orada da ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Balıkesir'de benim adıma bir turnuva düzenlenmeye başlandı. Ama ben bunun artık her yıl olmasını istiyorum. Yaşar Doğu, Vehbi Emre turnuvaları gibi uluslararası hale gelmesini istiyorum. Çünkü ülkeme birçok madalya kazandırdım ve ilkleri yaşattım. Dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın güreşçisi olarak da adıma turnuva düzenlenirse çok mutlu olurum. Onun dışında da tabii ki yeni yeni Yasemin Adar'lar yetişsin de istiyorum" açıklamasında bulundu.

EFRAİM KAHRAMAN: "HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR"

Son senelerde güreş alanında başarının arttığını belirten milli takım antrenörü Efraim Kahraman, "Avrupa Şampiyonası'nın ardından bu 4'üncü kampımızdı. Azerbaycan Milli Takımı ile birlikte yaptık kampı. Onlar da bizimle beraber olacak, birlikte yolculuk yapacağız. son kampımız 3 Ekim-20 Ekim arasındaydı. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Rakip sorunumuz var. Bu yüzden kampı birlikte yapmamız onlar için de bizim için de çok güzel oldu. Fakat onlar da burada olduğu için bizlere yardımcı oldular. Son senelerde tarih yazan bir Kadın Güreş Milli Takımımız var. Haliyle beklentilerimiz de büyük. Ufak tefek sıkıntılarımız var. 50 kg'da bir sakatlığımız var mesela. Ama en azından 4-5 sıklette madalya beklentimiz var. Geçen yıl biliyorsunuz Paris'te Yasemin Adar dünya şampiyonu oldu. Evin Demirhan dünya 3'üncüsü oldu. Ve tarihte ilk kez ilk 5'e girdik. Orada dünya kupasında güreşmek için hak kazandık. Hafize Şahin 5'inci olmuştu, sakatlık geçirmişti. O da iyi bir tedavi sürecinde şu anda. Zannediyorum ki önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda takımımızda yer alacak. Bunun yanı sıra olimpiyatlar hedefimiz var. 2016'da tecrübesizlikten madalya alamamıştık. 2020'de inşallah en az iki madalya alacağız" ifadelerine yer verdi.

"BEKLENTİLERİMİZ YÜKSEK"

Gelen madalyaların ardından beklentilerinin yükseldiğini söyleyen Kahraman, "Gerçekten kızlarımız azimli, hırslı ve istiyorlar. Yasemin Adar mesela bu yıl 2'nci kez dünya şampiyonu olmak istiyor. Güçlü rakipleri var. Biz daha önce turnuvalara gittik, gördük. Tabii ki bu şampiyona turnuvalarla kıyaslanmaz. Büyük atmosferlerde şampiyonlar belli olur. Biz oradaki atmosferi kaldırabilecek kapasitedeyiz ve bu yüzden madalya beklentilerimiz yüksek. Geçtiğimiz yıl Yasemin Adar'ın şampiyonluğunun hemen ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sıcağı sıcağına beni araması çok güzel motive etti. Biz o duyguları tekrar yaşatmak istiyoruz. Aynı istekle, aynı duygularla gidiyoruz. İnşallah yine dünya şampiyonu olarak döneriz. Sadece Yasemin değil, diğer sporcularımızdan da beklentilerim var. Bu yıl bakan yardımcısı olarak Hamza Yerlikaya da göreve geldi. Bakanımız olsun, bakan yardımcımız olsun, onların yanı sıra daire başkanlarımız var, özellikle de güreşçi olanlar, Ercan Yıldız, Selçuk Çebi, federasyonumuz, büyük bir destek içindeyiz. Bunun da farkındayız, inşallah bu desteklerle birlikte hep beraber çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hamza Yerlikaya sadece güreş için değil, spor için de çok önemli bir isim ve sporun içinden gelmesi nedeniyle çok başarılı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ZEYNEP YETKİN: "OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM"

Genç güreşçilerden Zeynep Yetkin, kendisine ve arkadaşlarını güvendiğini belirterek, "Hazırlık sürecini tamamladık ve çok güzel bir süreç geçirdik. Azeri arkadaşlarımızla birlikte kamp yaptık ve dünya şampiyonasına hazırlandık. Şampiyonadan madalya alarak ve şampiyon olarak geri dönmek istiyorum. Arkadaşlarıma, benden büyüklere, herkese çok inanıyorum. Takım halinde kupa alacağız ve çok önemli başarılar elde edeceğiz. Öncelikli hedefim gideceğim Dünya Şampiyonası sonrasında ise 2020 ve 2024 Olimpiyatları. Tabii bu isteklerime ulaşabilmek için de basamak basamak ilerlemek istiyorum. Her gittiğim turnuvadan alabileceğim en iyi sonuçları alarak dönmek istiyorum. En büyük hedefim de olimpiyat şampiyonu olmak" dedi.

BUSE TOSUN: "ÜLKEME ŞAMPİYONLUK GETİRMEK İSTİYORUM"

Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda 5 madalya kazandıklarını dile getirerek, Dünya Şampiyonası'nda da bu başarıyı devam ettirmek istediklerini söyleyen Buse Tosun, "Çok güzel bir şekilde hazırlandık dünya şampiyonasına. Zaten bu yıl bütün hedefimiz bu turnuvaydı. Avrupa Şampiyonası'nda çok güzel bir başarı elde ettik. Bayanlarda 5 madalya kazandık. Bence bu çok önemli bir başarı. Dünya Şampiyonası'nda da bunun devamını getirmek istiyoruz, altın madalya için çalıştık. İnşallah başarabiliriz. Kendi adıma beklentim tabii ki şampiyonluk. Bu Dünya Şampiyonası'nda sıkletimi değiştirdim. Daha önce 68 kg'da yarışıyordum bu kez 72 kg'da ülkemi temsil edeceğim. Kendime inandığım için bu sıklete çıktım inşallah şampiyonluğu ülkeme getireceğim. Buna inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkacak Ay-Yıldızlı sporcular şu şekilde:

ERKEKLER SERBEST STİL

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Recep Topal

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan

70 kilo: Mustafa Kaya

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: Ayhan Sucu

86 kilo: Fatih Erdin

92 kilo: Serdar Böke

97 kilo: Fatih Yaşarlı

125 kilo: Taha Akgül

GREKOROMEN

55 kilo: Ekrem Öztürk

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Rahman Bilici

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Murat Dağ

77 kilo: Fatih Cengiz

82 kilo: Emrah Kuş

87 kilo: Metehan Başar

97 kilo: Süleyman Demirci

130 kilo: Rıza Kayaalp

KADINLAR

50 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Bediha Gün

57 kilo: Elif Yanık

59 kilo: Elif Jale Yeşilırmak

62 kilo: Aslı Tuğcu

65 kilo: Aslı Demir

68 kilo: Beste Altuğ

72 kilo: Buse Tosun

76 kilo: Yasemin Adar

