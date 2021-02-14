Milli Futbolcu Merih Demiral Real Madrid'e Mi Gidiyor?

Juventus’ta son zamanlarda gösterdiği performansla büyük takdir toplayan başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral’ın adı İspanyol devi Real Madrid’le anılıyor. Milli Takımımızın da değişmez isimlerinden olan Merih Demiral’ın Real Madrid’in transfer listesinde olduğu iddia edildi. Real Madrid, Merih Demiral’ın transferi için takas teklifinde bulunacağı ifade edildi.

Juventus’un başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral’ın adı son zamanlarda sergilediği performansla Avrupa’nın büyük kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Merih Demiral için büyük ses getirecek bir transfer iddası ortaya atıldı. NTV Spor’dan edinilen bilgiye göre, İspanyol devi Real Madrid, Merih Demiral için takas usulü transferi masaya yatıracağı ifade edildi.

Calciomercato’nun ortaya attığı iddiaya göre, yaz transfer sezonunda Milli Takım futbolcusu Merih Demiral’ı kadrosunda görmek isteyen Real Madrid bu transferin gerçekleşmesi için İtalyan devine Eder Militao ve para teklifinde bulunacağını yazdı. Fakat İtalyan devi Juventus, Real Madrid ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı iddia edilen Raphael Varane’ı Merih Demiral’a karşılık istediği iddialar arasında.

TAKAS GERÇEKLEŞİRSE MERİH DEMİRAL GELECEK SEZON REAL MADRİD FORMASI GİYECEK

2019 yazında İtalya ligi takımlarından Sassuolo’dan 18 milyon Euro’luk bonservis ücretiyle İtalyan devi Juventus’a transfer olan Milli oyuncu Merih Demiral, bu sezon takımıyla 17 maçta forma giydi ve başarılı bir oyun sergiledi. Merih Demiral 2019-2020 Şampiyonlar ligi sezonunda Dinamo Kiev’le oynanan maçta ağır bir sakatlık geçirmişti. Merih Demiral, atlattığı büyük sakatlık sonrası teknik direktör Pirlo tarafından çoğu maçta ilk 11’de kendine şans buldu. Merih Demiral bir yandan da Matthijs de Ligt ile forma mücadelesi veriyor.

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

5 Mart 1998 tarihinde doğan Merih Demiral 22 yaşındadır. İlk maçına Karamürsel İdmanyurdu’nda çıkan Demiral bir süre sonra dikkatleri üzerine çekerek Fenerbahçe'nin alt yapısına transfer olmuştur. Merih Demiral’ın oynadığı takımlar sırasıyla şunlardır;

Karamürsel İdmanyurdu (200-2011)

Fenerbahçe (2011-2016)

Alcanenense (2016)

Sporting Lizbon B takımı (2017)

Sporting Lizbon (2017)

Alanyaspor (2018’de kiralıktır, 2019’da bonservisi alınmıştır.)

Sassuolo (2019’da kiralıktır, 1 Temmuz 2019'da bonservisi alınmıştır.)

Juventus (2019- hala devam etmektedir.)