Milli atletler Ege Üniversitesi'ni tercih etti

İZMİR, ()

TÜRKİYE çapında ve uluslararası organizasyonlarda pek çok başarıya imza atan 39 milli sporcu, Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'ne kayıt yaptırarak eğitime başladı. Genç sporcularla oryantasyon programında bir araya gelen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ay-yıldızımızı şerefle taşıyan gençlerimizle gurur duruyoruz. Bilimsel faaliyetlerini yürüttüğü her alanda ulusal ve uluslararası anlamda yüksek marka değerine sahip üniversitemiz sporda da aynı başarıyı gösteriyor. Gençlerimize bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Timuçin Gençer'in de bulunduğu etkinlikte milli sporcularla sohbet eden Rektör Budak, "Türkiye'nin öncü eğitim kurumlarından biri olan Ege Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Eğitim yaşamınızda, sporun, bilimin yanında yabancı dil ve sanata da vakit ayırmanızı güzel dostluklar edinmenizi öneriyorum" dedi.

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