Milli atlet Zübeyde Süpürgeci altın madalya kazandı

İSTANBUL, () - 18. Akdeniz Oyunları’nda Para-Atletizm branşındaTürkiye’yi temsil eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcusu ve milli atlet Zübeyde Süpürgeci, kadınlar 800 metre T54 kategorisinde altın madalya kazandı. Türk bayrağını göndere çekerek büyük gurur yaşatan milli atlet, bu başarısıyla Akdeniz Oyunları Atletizm Engelliler kategorisinde ülke tarihimizde ilk altın madalyayı kazandırarak tarih yazdı.

İspanya’nın Tarragona şehrinde 22 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları’nın sekizinci gününde finaller tamamlandı. Türkiye’yi Para-Atletizmde temsil eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcusu Zübeyde Süpürgeci, kadınlar 800 metre T54 kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. 2.15.48’lik derecesiyle şampiyon olan Süpürgeci, Akdeniz Oyunları Atletizm Engelliler kategorisinde ülke tarihimizde ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.

Milli atlet Süpürgeci’nin zaferi Türkiye’de de büyük coşkuyla karşılandı. Siyasetçiler ve milli atletin en yakın arkadaşları sosyal medyadan milli sporcuya kutlama mesajları yayınladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Zübeyde Süpürgeci’yi tebrik etti.

“SABIR, AZİM VE ÇALIŞMA EN GÜZEL MEYVESİNİ VERDİ”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Zübeyde kardeşimiz bu turnuva için çok çalışıyordu ve hak ettiğini de aldı. Sabır, azim ve çalışma en güzel meyvesini verdi. Kendisini yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Bugüne kadar birçok kez Türkiye birinciliği bulunan Süpürgeci’nin İtalya’da yapılan Bedensel Engelliler Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonluğu da bulunuyor.

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