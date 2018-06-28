Milinkovic, Eskişehirspor'a transfer oldu

ESKİŞEHİR,()

Eskişehirspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Marko Milinkovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, teknik direktör Fuat Çapa, sportif direktör İzzet Erdoğan ve Marko Milinkovic katıldı. 16 Nisan 1988 tarihinde Belgrad'da dünyaya gelen 1.81 boyundaki orta saha oyuncusu Marko Milinkovic, geçen sezon Gençlerbirliği forması ile 18 maçta yer aldı. Marko Milinkovic, Eskişehirspor ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüp başkanı Halil Ünal, Marko Milinkovic'in takıma önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

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