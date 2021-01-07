Milan-Juventus Maçı Canlı İzle Bein Sport 3 Justin tv Canlı Maç İzle

MILAN JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA,NE ZAMAN?

İtalya’nın Serie A’da haftanın maçında lider Milan, Juventus’u evinde ağırlayacak. Zorlu karşılaşma 6 Ocak saat 22.45’te Bein Sports kanalından canlı olarak yayınlanmaya başladı.

Milan ile Juventus’un karşı karşıya geldiği son 17 Serie A maçının sadece 1 tanesi berabere bitmişti ve siyah beyazlı ekip 13 karşılaşmayı kazanmıştı. Milan, kendi evinde oynadığı son 17 Serie A maçında da rakip fileleri havalandırmıştı ve 2010'dan bu zamana kadar en uzun serisini yaşamaktadır. Juventus, en son Serie A'da çıktığı deplasman maçında Parma'yı 4-0 yenmişti. Juventus, 2019 yılı Eylül ayından beri üst üste iki dış saha karşılaşmasında gol yemekten kaçamıyor.

Hakan Çalhanoğlu’nun forma giydiği ve bu sezon fırtınalar yaratan Milan ile Merih Demiral ve Ronaldo'nun kadrosunda olduğu Juventus bu akşam Serie A’da 16. Hafta maçında karşı karşıya geldi. Milan, 37 puanla lider durumda ve bu maçı kazanıp rakibiyle arasındaki puan farkını daha da açmayı hedefliyor. Juventus ise 27 puanla 5. sırada yer alıyor ve deplasmanda galip olup puan farkını azaltmayı istiyor.

Bu sezon Avrupa’nın beş büyük liginde gollerin en büyük kısmını deplasmanda atan Cristiano Ronaldo da Juventus forması giyiyor.

Milan İlk 11

Donnaruma, Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Calabria, Kessie, Castillejo, Hakan Çalhanoglu, Hauge, Leao

Szczesny, Danilo, Bonnuci, de Ligt, Frabotta, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Dybala, C.Ronaldo

Milan kadrosundaki Zlatan İbrahimovic'in sakatlığı hala devam etmekte. Merih Demiral da Juventus kadrosunda ancak bu maçta yedekte başlayacak.

MILAN - JUVENTUS MAÇI CANLI ANLATIM

18.dakikada Chiesa’nın attığı gol ile Juventus 1-0 öne geçti.

41.dakikada Calabria'nın attığı gol ile Milan, skoru 1-1 berabere hale getirdi.

62.dakikada Chiesa’nın bu maçta attığı ikinci gol ile Juventus 2-1 öne geçti.

75.dakikada Juventus’ta, McKennie’nin attığı gol ile 3-1 öne geçildi.