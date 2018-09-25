MHP'den Karşıyaka Stadı çıkışı

İZMİR, ()

İZMİR'de Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu'nu karşı karşıya getiren Karşıyaka Stadı tartışmasına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Akif Yılmaz da katıldı. İhalesi ikinci kez iptal edilen stat için, "Karşıyaka Stadı ve Karşıyaka taraftarı, maalesef iktidar ve ana muhalefet iki siyasi partinin arasında kalarak mağdur olmuştur" diyen Yılmaz, "Bir tarafta namus sözü vererek stadı yaptırmak istediğini söyleyen ancak bunun için hiçbir çaba göstermeyenler, diğer tarafta Karşıyakalılık bilinci taşımayan, atamaları tetikçilik olarak kullanarak stadın yapımına karşı çıkan parti ve onun belediye başkanı. Belediyede meclis üyeleri olmasına rağmen stadını isteyen taraftarın sesi olamayanların, yerel seçimin yaklaşması ile birlikte sesleri çıkmaya başlamıştır. Diğer tarafta ise 4 buçuk yıldır Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapmış kişi, şimdi çıkmış gelin toplantı yapalım diyor, stadyum üstünden yine seçim yatırımı yapmak istiyor" açıklamasını yaptı.

"Maalesef Türkiye'nin her yerinde projeler yapan, projenin önündeki engelleri kaldıran AK Parti de bunu fırsat değerlendirip stadı sözde yapamıyor, stadyum ihalesinin iki kere iptal olmasına göz yumuyor" diyen MHP Karşıyaka İlçe Başkanı Yılmaz, "Açıkçası Karşıyaka'ya yapılması planlanan ve kulubün kurtuluşu olarak değerlendirilen Karşıyaka Stadı, bu iki parti için seçim malzemesi ve şeytan hesabı oluyor. Karşıyakalı taraftarlar, stadın sahilde yapılmaması için kaç CHP'li yöneticinin dava açtığını ve bunların kim olduğunu da öğrenmek istiyor. CHP'li belediye başkan aday adayları merkezdeki ağabeylerinden korktukları için stadın nereye yapılması gerektiği konusunda bile net değil. Hala yuvarlak konuşmalara devam ediyorlar. Bu partilerin, İzmir yönetimindeki zihniyetleri değişmediği sürece daha uzun zaman Karşıyaka Stadı iki partinin arasında tenis topu gibi gidip gelmeye devam edecektir" diye konuştu.