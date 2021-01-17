Mesut Özil’in Uçağı Havalandı: İşte İlk Fotoğraflar!

Fenerbahçelilerin uzun bir süredir haber beklediği Mesut Özil transferi KAP'a bildirildi ve Arsenal'den transfer olan ünlü futbolcunun uçağı Türkiye'ye hareket etti... Eşi ve çocuğu ile birlikte gelen Mesut, Türkiye'de ilk kareleri verdi.

Koç Holding'e ait özel uçakla yola çıktı

Mesut Özil, Türkiye'ye Fenebahçe başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu üyesi olduğu Koç Holding'e ait bir uçakla geldi. Karısı ve çocuğu ile gelen mesut, kameralara poz verdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz transfer sürecini hızlandırmak için Mesut'u Türkiye'ye getiriyor" ifadelerine yer verildi.