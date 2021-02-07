Mesut Özil’den Derbi Paylaşımı: 'İnşallah Sonu Şampiyonluk...'

Fenerbahçe’nin Arsenal’den transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil, dün Kadıköy’de oynanan ve Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile sona eren derbi maça ilişkin bir paylaşım yaptı.

‘Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak’

İşte Mesut’un paylaşımı

Mesut Özil, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “"Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak.” ifadesini kullandı.