Mesut Özil’den Derbi Paylaşımı: 'İnşallah Sonu Şampiyonluk...'

Fenerbahçe’nin flaş transferi Mesut Özil, Galatasaray ile oynanan maçın ardından derbiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Mesut Özil’den Derbi Paylaşımı: 'İnşallah Sonu Şampiyonluk...'

Fenerbahçe’nin Arsenal’den transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil, dün Kadıköy’de oynanan ve Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile sona eren derbi maça ilişkin bir paylaşım yaptı.

‘Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak’

Mesut Özil, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “"Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak.” ifadesini kullandı.

İşte Mesut’un paylaşımı

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Motor Sürücüsü Seyir Halinde Epilepsi Nöbeti...
Motor Sürücüsü Seyir Halinde Epilepsi Nöbeti...
  1. GUNCEL