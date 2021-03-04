Mesut Özil Sağlık Durumu Nasıl? Antalyaspor Maçında Sakatlanan Mesut Özil Ne Zaman Oynayacak?

Başarılı isim maç sırasında geçirdiği sağlık problemi ile hayranlarını korkuttu. Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Özil, girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirdi ve maçına devam edemedi. Sağlık ekipleri tarafından sedye ile sahadan ayrılan yıldız futbolcu Mesut Özil’in sağlık durumu merak konusu oldu. Peki Mesut Özil ne zaman oynayacak? İşte sevilen futbolcu hakkında merak edilen soru ve yanıtı!

Sarı- lacivertlilerin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe- Antalyaspor arasında yapılan maçta bir rahatsızlık yaşadı ve sedye yardımı ile sahayı terk etti. Maçın 65. dakikasında yaşanan olayda başarılı isim Özil, ikili mücadele sonucunda yerde kaldı. Yaşanan sakatlık sonrasında sevilen futbolcu Mesut Özil, sağlık ekipleri tarafından bir sedye yardımı ile sahanın kenarına götürüldü. Yaşanan sağlık problemi sebebi ile sağlık personelinin isteği üzerine saha içine sedye ile giren görevliler, Özil’i oyun dışına götürdü. Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor maçının 67. dakikasında oyuna İrfan Can Kahveci’nin dahil olduğu haberi öğrenildi.

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesul Özil Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe- Antalyaspor mücadelesinde geçirdiği sakatlık sebebi ile futbol hayranlarını ve Fenerbahçe taraftarlarını üzdü. Mesut Özil’in sağlık problemleri nedeni ile oynadığı maça devam edememesi sonucunda oyuna 67. Dakikada İrfan Can Kahveci dahil oldu ve maçın devamlılığı bu şekilde sağlandı.

Geçirdiği sakatlığın ardından oyun dışına bir sedye ile alınan Mesut Özil’in sağlık durumu ise merak konusu oldu. Sağlık ekipleri tarafından yıldız oyuncuya ilk müdahale yapılmış ve oyun dışı bırakılmıştı. Başarılı isim maç sırasında giriştiği ikili mücadele sonucunda yerde kaldı ve rahatsızlık yaşadı. Orada bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Özil’in durumunun nasıl olduğu ise henüz bilinmiyor. Yıldız futbolcunun maçlara ne zaman geri döneceği ilerleyen günlerde belli olacak.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 23:04