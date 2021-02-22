Mesut Özil'in Türk Milli Marşı'nı okuması Almanları kızdırdı!

Premier Lig ekibi Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nın okuması Alman basınının dikkatinin çekti. Sarı-lacivertlilerin sahasında Göztepe'ye 1-0 yenildiği son Süper Lig maçında Mesut Özil'in de İstiklal Marşı'na eşlik etmesi Alman basınında yankı uyandırdı. Alman Milli Takımı'na hizmet ettiği yıllarda Alman milli marşına eşlik etmemesiyle eleştirilen Özil'in Türk İstiklal Marşı'nı okuması Alman gazetelerinin ön sayfalarına taşındı.

Mesut Özil, Türk Milli Marşı'nı neden okudu?

Mesut Özil'in, Göztepe maçı öncesinde İstiklâl Marşı'na eşlik ederken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Bild gazetesi, alman milli marşında Meust'un her zaman sessiz kaldığını hatırlattı. Bütün Alman oyuncuların şevkle Alman milli marşını okuduğunu kaydeden Bild, Mesut'un dudaklarının her zaman kapalı kalmasının birçok eleştiriye yol açtığını bildirdi. Alman yıldızın Göztepe maçına kadar Türk milli marşını da okumadığını kaydeden Bild, bu durumun Göztepe maçında değiştiğinin dikkat çekici bir gelişme olduğunu belirtti. Mesut'un milli marşı okumasının merak uyandıran bir gelişme olduğunu aktaran Bild, Türkiye'de bazı eleştirilere maruz kalan Özil'in baskıdan kurtulmak için Türk Milli Marşı'nı okuduğunu ileri sürdü.

Alman basınından iddialar

Süper Lig'de önceki hafta oynanan Fatih Karagümrük maçında İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut'a hem takım içinden hem de siyasilerden bazı eleştirilerin geldiği kaydedildi. Gazetenin haberine göre Türk makamları ve seyircilerle ters düşmek istemeyen Özil'in boynunu bükerek Türk İstiklal Marşı'nın okumak zorunda bırakılmış olabileceği kaydedildi. Daha önce Alman Milli Takımı ile çıktığı maçlarda Alman milli marşını okumayan Mesut Özil'e bu durumun gerekçesi sorulmuştu. Özil ise Milli Marş sırasında dua ettiğini belirtmiş ve bu nedenle marşı okumadığını dile getirmişti.