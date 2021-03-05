Mesut Özil'in sakatlığı ciddi mi?

Süper Lig'de dün oynanan maçta Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Zorlu Trabzonspor deplasmanından 3 puan çıkaran Fenerbahçe evinde 1 puanı zor kurtardı. Antalyaspor'un 12'inci dakikada Fredy ile bulduğu gole ancak 83'te Valencia ile cevap veren Fenerbahçe bir puanı kurtardı. Öte yandan Trabzonspor'un kazandığı ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada üç puana uzanamayan sarı lacivertliler, Galatasaray'ı yakalama şansını tepti. Ligde 57 Puanla zirvede bulunan Galatasaray'ı, aynı puanlı ancak bir maçı eksik Beşiktaş takip ediyor. Beşiktaş'ın ardından ise 55 puanlı Fenerbahçe ile 51 puanlı Trabzonspor sıralanıyor.

En iki hafta sahalara çıkamayacak!

Öte yandan Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil de dün gece oynanan maçta sakatlık geçirdi. Mücadelenin 66'ncı dakikasında Antalyasporlu Fredy'nin bileğine basmasıyla sakatlık geçiren Özil, sedyeyle kenara alındı. Sarı lacivertli taraftarlar ise henüz takıma yeni yeni alışmaya başlayan Özil'in ciddi bir sakatlık geçirmesinden korkuyor. Yıldız futbolcunun sakatlığıyla ilgili kulüp doktorundan açıklama geldi. "Ayak bileği iç ve dış yan bağlarında yırtık oluşan" Mesut'un en az 2 hafta forma giyemeyeceği kaydedildi.

Penaltı tartışmaları!

Mesut Özil'in sakatlanmasıyla 66'ncı dakikada oyuna giren yeni transfer İrfan Can Kahveci, ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkmış oldu. Maçın uzatma dakikalarında Fenerbahçeli Pelkas'ın yerde kalması üzerine penaltı kararı veren Ümit Öztürk, VAR'dan gelen tavsiye sonrası pozisyonu inceledi ve penaltı kararını kaldırdı. Maçta Antalyaspor lehine verilmeyen iki net penaltı, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Birçok kullanıcı Fenerbahçe'nin hakemler tarafından korunduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 10:25