Mesut Özil Galatasaray Maçında Oynayacak Mı? Derbide Sürpriz

Dört gözle beklenen derbi için geri sayım başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray yarın 3 puan için sahaya çıkacak. Süper Lig 24. hafta karşılaşmaları kapsamında iki ezeli rakip karşı karşıya gelecek. 6 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 17.00'da gerçekleşecek karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonluk yolunda önemli bir adım olan bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin kazanması durumunda 51 puana, Galatasaray'ın kazanması durumunda 48 puana yükselmiş olacak. Maçın en merak edilen sorusu ise yeni transfer Mesut Özil Galatasaray maçında oynayacak mı? Sarı-lacivertli taraftarlar büyük umut bağladıkları futbolcuyu biran önce sahada görmek istiyor.

MESUT ÖZİL GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe kulübü Mesut Özil'in sağlık rapor ve performan raporlarını Arsenal'den talep etmişti. Bu raporlar sonrasında kendisine özel antrenman programı hazırlanan Özil, takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladı. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sosa'nın rahatsızlığı ve Pelkas'ın sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında Mesut Özil hamlesi görebiliriz. Mesut Özil'in Galatasaray maçına yedeklerde başlayacağı ve oyuna sonradan gireceği iddia ediliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar böylece Mesut Özil'i Galatasaray maçında oynarken izleyebilecekler.

Takımların muhtemel ilk 11'leri ise şu şekilde:

Fenerbahçe muhtemel 11: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Thiam

Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Onyekuru, Babel

Mesut Özil ve Mostafa Mohamed yedeklerde başlayarak oyunun ilerleyen dakikalarında sahaya girmesi bekleniyor. Heyecan kapasitesi yüksek maç 6 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'da Bein Sports HD 1 kanalında naklen canlı olarak yayınlanacak.

FATİH TERİM: TAKIMA GÜVENİYORUM

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinde açıklama yapan teknik direktör Fatih Terim, her maçın önemli olduğunu ancak derbilerin ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum her zamanki futbolumuzu oynayarak kazanmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı.

GUSTAVO OYNAMAYABİLİR

Fenerbahçe'de bir şok ise yıldız oyuncu Luiz Gustavo cephesinden geldi. Tedavisi süren oyuncu bugün yapılan antrenmana katılmadı. Tedavisi devam eden Gustavo'nun Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 15:41