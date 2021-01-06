Mesut Özil Fenerbahçe'ye Geldi! İmzalar Atıldı Transfer Ücreti Belli Oldu!

Arsenal takımıyla yollarını ayıracağı neredeyse kesinleşen Mesut Özil için Fenerbahçe sürprizi! Sarı-lacivertli ekibin bu konuda uzun süredir devam ettirdiği çalışmalar sonuç verecek gibi görünüyor. Spor camiası Mesut Özil transferi hakkında tartışma içindeyken yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini gösteren paylaşımlar geldi. Kısa bir süre içinde Fenerbahçe taraftarlarına şok bir haber gelebilir. İşte Mesut Özil Fenerbahçe transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri.

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE TRANSFERİ

Alex De Souza'nın gidişiyle birlikte 10 numara sorununu bir türlü çözemeyen Fenerbahçe, arayışlarına tüm hızıyla devam ediyor. Sezona kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip ara dönemde hangi transferleri yapacak merak konusu. Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i istediği uzun zamandır herkes tarafından biliniyordu ve geçtiğimiz Haziran ayında Başkan Ali Koç: "Bizim için gerçekleşirse güzel bir rüya olur ama gerçekleşmesi zor bir rüya." ifadelerini kullanmıştı. Arsenal ile sözleşmesi sona eren Mesut Özil transfer çalışmaları için artık resmi olarak hareket edebilecek. Spor camiasında tüm bu belirsizlikler devam ederken ve gündemdeyken Mesut Özil Instagram hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Paylaşılan İstanbul boğazı fotoğrafı Mesut Türkiye'ye gelmek istiyor şeklinde yorumlandı.

650 binden fazla kişinin beğendiği fotoğrafta en yüksek beğeni alan yorum ise Gel berabe mesut olalım oldu.

Uzun süredir görüşmeleri devam eden Fenerbahçe ve Mesul Özil transferi için ciddi bir yakınlaşma olduğu ifade ediliyor. Mesut Özil şuanda ailesiyle vakit geçiriyor ve ailesiyle hasret giderdikten sonra İngiltere'ye dönüş yapacak. Dönüş sonrasında menajeriyle masaya oturacak olan Mesul Özil transfer çalışmalarıyla ilgili görüşmelere bu tarihte başlayacak.

Ali Koç ve taraftar tarafndan dört gözle beklenen Mesul Özil transferinde son durum bu şekilde. Dünyaca ünlü oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşma noktasında ne kadar yakınlaşacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. Ülkemizi yıllardır gururla temsil eden Mesut Özil, çok yakında Fenerbahçe'de oynayacak gibi görünüyor.

SON DAKİKA ANLAŞMA SAĞLANDI!

Fenerbahçe taraftarlarına müjdeli haber geldi. 32 yaşındaki Mesut Özil, yıllık 5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Usta futbolcu sarı-lacivertli-takımla 3.5 yıllığına anlaşma imzaladı. Ek olarak 2.5 milyon Euro imza parası alacak. Fenerbahçe taraftarı için müjdeli haber.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 15:31