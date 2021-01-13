Mesut Özil Fenerbahçe'de! İşte tüm detaylar...

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Yaz transfer döneminde 18 transfere imza atarak kadrosunu baştan aşağıya yenileyen Fenerbahçe, ara transferde de büyük bir sürprize imza atıyor.

Fenerbahçeli olduğunu her fırsatta dile getiren dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil transferinde sarı-lacivertli takım mutlu sona ulaştı.

Mesut Özil'le her konuda anlaşan Fenerbahçe, tecrübeli futbolcunun Arsenal'le olan sorunları da çözmesi üzerine resmi imzayı attırdı.

12 SAYFALIK SÖZLEŞME

Alınan bilgilere göre; kalan alacakları konusunda'le anlaşan, sözleşme fesih işlemlerini kısa süre içerisinde halledecek. Öte yandanile her konuda anlaşan 32 yaşındaki süper yıldızın 12 sayfalık bir sözleşmeye de imza attığı öğrenildi. İstanbul Kısıklı'da kalacak olan Özil'in kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Mart ayından bu yana kırmızı-beyazlı takımda kadroya alınmayan Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafın ardından gelen tepkiler üzerine Alman Milli Takımı'nı da bırakmıştı. Yıldız futbolcu artık kariyerine Süper Lig'de devam edecek.

MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE'DE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Arsenal'den yılda 20 milyon sterline yakın para kazanan Mesut, Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro imza parası ve 5 milyon euro yıllık garanti ücret alacak.

Mesut Özil şu ana kadar Arsenal formasıyla 184 maça çıkarken 33 gol ve 58 asist yaparak büyük bir başarı elde etmişti. Süper yıldız kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid gibi takımların da formasını giydi.

HABER 24 ÖZEL HABER

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 02:26