Messi ile Ronaldo'nun İstanbul fobisi!

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçlarda iki takım daha çeyrek finale yükseldi. Gecenin kritik maçında deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile 1-1 berabere kalan Katalan temsilcisi Barcelona, turnuvaya son 16 turunda veda etti. Eşleşmenin ilk maçında PSG, Barcelona'yı deplasmanda 4-1 yenmişti. Porto karşısında turu geçemeyen Juventus'un da turnuvaya son 16 turunda havlu atmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir süre sonra bir ilk gerçekleştirdi. Barcelona'da top koşturan Lionel Messi ile Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, 16 yıl sonra Devler Ligi'nde çeyrek final göremedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı var, Messi ile Ronaldo yok!

Messi ile Ronaldo'nun takımlarının aynı şekilde son 16 turunda elendiği yıl 2004-2005 sezonuydu. Barcelona, o sezon Jose Mourinho liderliğindeki Chelsea'yi geçememiş ve turnuvaya veda etmişti. O yıllarda Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo ise son 16 turunda Milan karşısında tutunamamıştı.

O sezon Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'daoynanmıştı. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını fark eden izleyiciler tuhaf bir tesadüfle karşılaştı. Şampiyonlar Ligi'nde uzun süredir en az çeyrek final gören Ronaldo ile Messi, 16 yıl sonra yine finalin Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı bir sezonda turnuvadan son 16 turunda elenmiş oldu.

Liverpool, Salah ve Mane ile güldü

Gecenin diğer maçında İngiliz temsilcisi Liverpool, tıpkı ilk maçta olduğu gibi Alman temsilcisi Leipzig'i 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. İngiliz ekibinin golleri Salah (70) ve Mane'den (74) geldi. Liverpool'da ilk 11'de maça başlayan stoper Ozan Kabak, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Son 16 turunda dev maçlar var

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda 4 önemli karşılaşma daha oynanacak. 16 Mart Salı günü oynanacak maçlarda İspanyol temsilcisi Real Madrid, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği İtalyan temsilcisi Atalanta'yı ağırlayacak. İlk maçta 2-0 kazanan Manchester City ise sahasında Mönchengladbach'ı konuk edecek. 17 Mart Çarşamba günü ilk maçı 4-1 kazanan Bayern Münih, sahasında Lazio'yu ağırlayacak. Eşleşmenin ilk maçında deplasmanda 1-0 kazanan Chelsea, Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 09:30