Messi'den bir maçta iki rekor!

La Liga'da dün gece oynanan maçta Barcelona, sahasında Huesca'yı 4-1'lik skorla geçti. Bu sonuçla puanını 59'a yükselten Barcelona, lider Atletico Madrid'in 4 puan geriisnde ikinci sıraya yerleşti. Gecede Barcelona adına golleri; Lionel Messi (13, 90), Griezmann (35) ve Mingueza'dan (53) geldi. Huesca'nın golünü ise ilk yarının uzatma bölümünde Rafa Mir kaydetti. Dün gece alınan sonuç sadece Barcelona'nın kazandığı 3 puandan ibaret değildi.

Xavi: "Messi ile anılmak bana onur veriyor"

Attığı 2 golle geceye damga vuran Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, Barcelona'da 767. maçına çıkmış oldu. Messi böylece, Barcelona formasıyla en çok maça çıkan futbolcu olan emekli futbolcu Xavi'nin rekorunu egale etmiş oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan efsanevi orta saha oyuncusu Xavi, bir zamanlar beraber top koşturduğu Messi'yi öve öve bitiremedi. Kendi rekorunu aşacak kişinin Messi olmasını istediğini ve bunun da gerçekleştiğini kaydeden Xavi, futbol tarihinin en iyisi olan Messi'nin adının kendi rekoruyla birlikte anılmasının kendisine onur verdiğini belirtti.

Son 13 sezon peş peşe 20 gol barajını aştı

Arjantinli yıldız Messi'nin kırdığı tek rekor, "Barcelona formasıyla en çok maça çıkan oyuncu" olmak değildi. Bu sezon çıktığı 36 maçta 27 gol ve 12 asistle oynayan Messi, son 13 sezonda üst üste 20 gol barajını aştı. Messi, Avrupa'nın beş büyük liginde (İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya) 13 yıl boyunca bu barajı aşan ilk futbolcu oldu. Barcelona formasıyla çıktığı maçlarda 767 maçta 661 gol atan Lionel Messi, aynı zamanda Barcelona tarihinin de en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Messi'nin kupaları

33 yaşındaki Lionel Messi'nin kariyerinin inanılması zor rekorlar ve kupalarla dolu olduğu görülüyor. Toplamda altı defa futbolda yılın en iyisine verilen Ballon D'or ödülüne lâyık görülen Messi, üç defa da Avrupa'da yılın en iyi oyuncusu seçildi. Messi'nin Barcelona formasıyla 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 10 İspanya La Liga şampiyonluğu, 6 İspanya Kupa Şampiyonluğu ve 8 İspanyol Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.