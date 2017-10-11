Messi , Arjantin'i Rusya'ya götürüyor !

Messi yaptı yine yapacağını...Dünya'nın merakle beklediği karşılaşmada Lionel Messi yıldızlaştı.Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı maçda Arjantin Dünya Kupası biletini kazandı.