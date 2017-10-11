Messi , Arjantin'i Rusya'ya götürüyor !

Dünya'nın merakle beklediği karşılaşmada Lionel Messi yıldızlaştı.Messi'nin hat-trick yaptığı maçda Arjantin Dünya Kupası biletini kazandı. Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde sonucu merakla beklenen karşılaşma dün gece oynadı.
Maçın 1.dakikasında kalesinde golü görerek şoka giren Arjantin dünya yıldızı Messi ile bu şoktan çıkmayı başardı.Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı karşılaşmada Arjantin deplasmanda Ekvador'u 3-1 yenmeyi başardı.Bu sonucun ardından gözler Brezilya Şili karşılaşmasına çevrildi.Brezilya'nın Şili'yi yenmesiyle Arjantin Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.