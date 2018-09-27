Mert Günok: "Malatyaspor’u yenip yolumuza devam etmek istiyoruz"

‘’Futbolda gol atanlar daha çok ön plana çıkıyor’’

‘’İyi performans gösterdiğim taktirde yeniden seçileceğimi düşünüyorum’’

‘’Türkiye’de kaleci yok kelimesinin gelişi güzel söylenmiş olduğunu düşünüyorum’’

‘’EURO 2024 için en güçlü adayın bizim olduğumuzu düşünüyorum’’

Mustafa AKIN / İstanbul,()

Mert Günok, ‘’ Türkiye’de kaleci yok kelimesinin gelişi güzel söylenmiş olduğunu düşünüyorum. Manasının gerçek anlamda olduğunu düşünmüyorum’’ dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 7’nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek Medipol Başakşehir’de başarılı kaleci Mert Günok, açıklamalarda bulundu.

Sezon sonu itibarıyla olmak istedikleri yerde olduklarını dile getiren Mert Günok, ‘’Şimdi önümüzde Malatyaspor maçı var Pazartesi günü oynayacağımız. Onlar da ligin en az gol yiyen takımlarından biri biz de. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Yenip yolumuza devam etmek istiyoruz’’ dedi.

‘’FUTBOLDA GOL ATANLAR DAHA ÇOK ÖN PLANA ÇIKIYOR’’

Ligde en az gol yiyen kaleci konumunda bulunduğu hatırlatılan Mert Günok,’’Bu bir takım oyunu sonuçta. Takım olarak defans ve hücum yapıyoruz. Gol atanlar daha çok ön plana çıkıyor futbolda ama takım savunması adına iyi şeyler yaptığımız için bu sene az gol yiyerek lige başladık ve bunun sene sonuna kadar sürmesi için elimizden geleni yapacağız’’ diye konuştu.

‘’İYİ PERFORMANS GÖSTERDİĞİM TAKTİRDE YENİDEN SEÇİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM’’

Günok, milli takım ile ilgili olarak, ‘’Daha öncede oynadığım dönemlerde milli takıma seçildim sürekli. Şimdi sürekli oynadığım bir dönemdeyim. İyi performans gösterdiğim taktirde yeniden seçileceğimi düşünüyorum. Tabii ki taktir hocalarımızın’’ şeklinde konuştu.

‘’TÜRKİYE’DE KALECİ YOK KELİMESİNİN GELİŞİ GÜZEL SÖYLENMİŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM’’

Türkiye’deki kaleci sıkıntısı olduğu yönündeki soruya ise Günok şöyle cevap verdi: ’’Bu konu hakkında daha önce de görüş belirtmiştim. Türkiye’de kaleci yok kelimesinin gelişi güzel söylenmiş olduğunu düşünüyorum. Manasının gerçek anlamda olduğunu düşünmüyorum. Türkiye’de tabii çok değerli kaleciler var. Arkadaşlarımıza da kendimize de Türkiye’de kaleci yok dersem saygısızlık etmiş olurum. Bunun neticesinde de çok iyi netice sergileyen arkadaşlarımız vardı bu sene. Bütün çamları ben de takip ediyorum 90 dakika. Kim hak ediyorsa onun çağırılacağını düşünüyorum.’’

‘’EURO 2024 İÇİN EN GÜÇLÜ ADAYIN BİZİM OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM’’

Mert Günok, EURO 2024 adaylığı ile ilgili olarak, ‘’Ben de konuyu yakından takip ediyorum. Bence EURO 2024 için en güçlü adayın bizim olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle futbolumuza ve statlarımıza yapılan yatırımlar bu konuda çok önemli. Ben gülen tarafın biz olacağımızı düşünüyorum’’ dedi.

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-Mert Günok’un açıklamaları