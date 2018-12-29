Mersin Büyükşehir Belediyespor - Kırçiçeği Bodrum:101 -  37

MERSİN,()

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Yücel Çilingir, Mustafa Akıllıoğlu, İsmail Binbir

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 3, Melis Talay 13, Petronyte 30, Sasa Cado 18, Walker 27, Avinar Kaya, Burcu Çiğil 3, Melisa Korkmaz 7, Gonca Karataş, Özge Karataş

KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Beril Albayrak 7, Zivadinovic 11, Kriienko 2, Fatma Ata, Carr 10, Ece Deniz Onat, Büşra Turan 3, Deniz Ataer 2, Begüm Taşkın 2, Kübra Turan

1'İNCİ PERİYOT: 28-15

DEVRE: 53-23

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-31

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor sahasında Kırçiçeği Bodrum'u 64 sayı farkla 101-37 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 30 sayıyla Mersin Büyükşehir Belediyespor'dan Petronyte oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekibi 5'inci galibiyetini alırken, Kırçiçeği Bodrum ise 11'inci kez parkeden mağlup ayrıldı.