Mersin Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı konuk edecek

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () -



MERSİN Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin (TKBSL) 18'inci haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Geride kalan 17 hafta itibari ile ligde 6'ncı sırada bulunan 27 puanlı Mersin temsilcisi ile aynı puana sahip 5'inci Beşiktaş'ın bu mücadelesi, üst sıraları yakından ilgilendirecek. Ev sahibi ekip bu zorlu karşılaşmayı kazanması halinde 5'inciliğe yükselip siyah-beyazlıları 6'ncılığa itecek. Turuncu-mavililerin en büyük silahı 17 maçta 312 sayı bulan Gintare Petronyte, Beşiktaş'ın kozu ise 16 karşılaşmada çemberi 409 kez gören Kelsey Michelle Mitchell olacak.

Müsabakaya ilişkin görüşlerini dile getiren Antrenör Osman Olcay Orak, Beşiktaş karşılaşmasının büyük mücadeleye sahne olacağını belirterek, "Maça sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Tek hedefimiz Beşiktaş'ı devirip taraftarlarımızı sevindirmek. Kendi sahamızda oynayacağımız bu maçı taraftarlarımızın da desteği ile kazanacağız" dedi.

9 Şubat Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın ilk düdüğü saat 14:00'de çalacak.



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