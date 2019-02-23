Mersin Büyükşehir Belediye: 93 - Fenerbahçe: 83

Mustafa ERCAN/MERSİN, ()



SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Tahsun Kuzu(xx), Egemen Ercan(xx), Mesut Öztürk(xx)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR: Asena Yalçın (xxx) 13, Burcu Çiğil (xx) 3, Melis Talay (xx)9, Dürdane Gülşah Gümüşay (xx) 2, Gintare Petronyte (xxx) 15, Yvonne Marvhe Anderson (xxx) 22, Sasa Cado (xxx)16, Ashley Janeen Walker (xxx)14

FENERBAHÇE: Ayşe Cora (xxx) 16, Birsel Vardarlı Demirmer (xx) 10, Kia Niema Vaughn (xxx) 13, Kelsey Christine Plum (xxx) 15, Anastasiya Verameyenka (xx) 4, Tuğçe Canıtez (xx) 7, Tilbe Şentürk (xx)2, Özge Yavaş (xx)2, Brian Nicole Hartley (xxx) 14.

1'İNCİ PERİYOT: 25-20

İLK YARI: 47-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-51

Mersin'de oynanan Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Mersin Büyükşehir Belediye, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 93 - 83 mağlup etti. Her iki takımın kıyasıya mücadele ettiği maç sırasında Mersin Büyükşehir Belediye ilk periyotun başında Fenerbahçe karşısında zorlanırken son dakikalarda öne geçerek, karşılaşma boyunca üstünlüğünü sürdürdü. Karşılaşmanın 4'üncü periyodunda Mersin Büyükşehir Belediye oyuncusu Melis Talay 5'inci faul nedeniyle oyun dışı kaldı.

(FOTOĞRAFLI)