Menemenspor'a Şahin'den destek



İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Menemenspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürerken, Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin kampı ziyaret etti. İkinci Başkan Nadir Şenel ile akşam idmanını seyreden Şahin daha sonra Teknik Direktör Suat Kaya ve futbolcularla görüştü. Takımla tek tek ilgilenen Şahin, takıma moral aşıladı. Suat Kaya kampın çok verimli geçtiğini belirterek, "Başkanımızın yanımızda olması hepimizi çok mutlu etti. Camia olarak başarıya inandık. En iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürüp, ikinci yarıya çok güçlü gireceğiz" dedi.