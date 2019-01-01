Menemenli Alberk Süper Lig radarında

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Menemenspor'un genç sol beki Alberk Koç'a Süper Lig'den 4 kulübün talip olduğu öğrenildi.

Göztepe, Kasımpaşa, Sivasspor ve Bursaspor'un genç futbolcuyu kadrosuna dahil edebilmek için sarı-lacivertlilerle temasa geçtiği ifade edilirken, Menemenspor yönetiminin de teklifleri değerlendirdiği ve 21 yaşındaki futbolcuyu hatırı sayılır bir miktara Süper Lig'e gönderebileceği belirtildi. Manisaspor altyapısından yetişen Alberk, 2015-16 sezonunda Menemen'e transfer oldu. İzmir ekibinde 3.5 sezondur top koşturan Alberk, bu sezon 17 lig maçında da oynadı.

