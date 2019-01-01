Menemenli Alberk Süper Lig radarında

İZMİR, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Menemenspor'un genç sol beki Alberk Koç'a Süper Lig'den 4 kulübün talip olduğu öğrenildi.  Göztepe, Kasımpaşa, Sivasspor ve Bursaspor'un genç...

Menemenli Alberk Süper Lig radarında

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Menemenspor'un genç sol beki Alberk Koç'a Süper Lig'den 4 kulübün talip olduğu öğrenildi. 
Göztepe, Kasımpaşa, Sivasspor ve Bursaspor'un genç futbolcuyu kadrosuna dahil edebilmek için sarı-lacivertlilerle temasa geçtiği ifade edilirken, Menemenspor yönetiminin de teklifleri değerlendirdiği ve 21 yaşındaki futbolcuyu hatırı sayılır bir miktara Süper Lig'e gönderebileceği belirtildi. Manisaspor altyapısından yetişen Alberk, 2015-16 sezonunda Menemen'e transfer oldu. İzmir ekibinde 3.5 sezondur top koşturan Alberk, bu sezon 17 lig maçında da oynadı. 
 

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