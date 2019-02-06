Menemen'de Mustafa sancısı

  İZMİR, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde son sıradaki Tokatspor'la 1-1 berabere kalıp şampiyonluk yarışında yara alan Menemen Belediyespor'da Mustafa Şen sıkıntısı yaşanıyor. Attığı 9 golle takımın en skrorer...

Menemen'de Mustafa sancısı

 

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde son sıradaki Tokatspor'la 1-1 berabere kalıp şampiyonluk yarışında yara alan Menemen Belediyespor'da Mustafa Şen sıkıntısı yaşanıyor. Attığı 9 golle takımın en skrorer ismi olan 36 yaşındaki Mustafa kart cezası yüzünden Tarsus İdman Yurdu deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik Direktör Suat Kaya'nın kaptan Mustafa Şen'in yokluğunda orta alanda Mustafa Çeçenoğlu'na görev vereceği bildirildi. Tarsus'tan mutlaka 3 puanla dönmeleri gerektiğini ifade  eden Kaya, "Önce Tarsus İdman Yurdu ardından Tuzlaspor'la üst üste dış sahada karşılaşacağız. Çok önemli iki sınav vereceğiz. Deplasmanlarda çok iyi sonuçlar elde ettik. Çizgimizi sürdüreceğiz" dedi. 

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