Menemen Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 3-1

Gökay ÖZALP / MENEMEN ()
STAT: Menemen İlçe
HAKEMLER: Celal Bayraklı (xx), Hüseyin Can (xx), Murat Erölmez (xx)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (xx) - Veli (xx), Alberk (xxx), Mert (xx), Semih (xx), Mustafa (xxx), Samet (x) (Dk. 46 Tayfun xx), Umut (xx), Rıdvan (xxx) (Dk. 75 Murat xx), Okan (xxx), Ali (xxx) (Dk. 86 Talha)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Kamil (x) (Dk. 21 Ercan x), Şevket (x), Emre (xx) (Dk. 82 İsmail), Kemal (xx), Okan (x), Gencay (xx), Onur (x), Turan (xx), Mert (x), Tahir (x)
GOLLER: Dk. 50 Mustafa, Dk. 62 Rıdvan, Dk. 81 Ali (Menemen) - Dk. 4 Emre (Zonguldak)
KIRMIZI KART: Mert (Maçın ardından) (Zonguldak)
SARI KARTLAR: Umut, Ali, Rıdvan, Alberk (Menemen) - Mert (Zonguldak)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Menemen Belediyespor, evinde ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Zonguldak Kömürspor'u 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Üst üste 4'üncü galibiyetini alan İzmir ekibi 22 puana ulaştı, Zonguldak temsilcisi ise 11 puanda kaldı.
4'üncü dakikada Zonguldak ekibi öne geçti. Onur'un sağdan kullandığı kornerde arka direkte Emre'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
15'inci dakikada Menemen atağında Ali soldan ortaladı, Umut içerde gelişine vurdu top üstten auta gitti.
36'ncı dakikada ev sahibi takımda Mustafa'nın sağdan kullandığı kornerde ceza sahasındaki Veli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
50'nci dakikada Menemen beraberliği yakaladı. Mustafa topla ceza sahasına girip sert vurdu. Top kaleci Sinan’ın yanından ağlarla buluştu: 1-1.
62'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Umut’un soldan kullandığı kornerde ceza sahasında Rıdvan'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
81'inci dakikada Menemen atağında Umut’un derinleme pasına hareketlenen Ali düzgün bir vuruşla skoru ilan etti: 3-1.