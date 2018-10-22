Menemen Belediyespor zirvede

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Menemen Belediyespor, evinde Zonguldak Kömürspor engelini de aşarak 9 hafta sonunda liderlik koltuğunu bırakmadı.

Geriye düştüğü karşılaşmayı ikinci yarıda attığı gollerle 3-1 kazanan sarı-lacivertliler 4'te 4 yaparak rakiplerine gözdağı verdi. Teknik direktör Suat Kaya çok önemli bir galibiyet daha aldıklarını belirterek, takımını kutladı.

Hem iç sahada hem de dış sahada kendi futbollarını ortaya koyduklarını ifade eden Kaya, "Gidişatımızdan son derece memnunum. Zor bir müsabakayı daha kayıpsız atlattık. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Ancak kimse rehavete kapılmayacak. Çok uzun bir yolumuz var. Önemli olan zirveye yerleşmek değil, burayı hiç bırakmamak. Bizim bunu yapacak kalitemiz ve gücümüz var. İnanıyorum bu sene özlediğimiz şampiyonluğu kazanacağız" dedi.

Menemen, bu hafta Kırklarelispor'a konuk olacak.

