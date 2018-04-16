Menemen Belediyespor umutlandı

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste aldığı beraberliklerle liderlik koltuğunu Hatayspor'a kaptıran Menemen Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u evinde 2-1 yenerek umutlandı.

Bitime 3 hafta kala Hatayspor'u 2 puan geriden takibini sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, son düdüğe kadar şampiyonluk yarışını sürdüreceklerini söyledi.

Hatay'ın puan kaybını beklemekten başka yol olmadığını ifade eden Kaya, "Ne yazık ki ipler bizim elimizde değil. Biz tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız. Hatayspor da kayıp yaşamalı. Son 3 haftada her şey olabilir, biz ümidimizi kaybetmiyoruz" dedi.

Sarı-lacivertliler Bucaspor (D), Etimesgut Belediyespor (D) ve Eyüpspor'la karşılaşacak.