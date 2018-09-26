Menemen Belediyespor tam gaz ileri

İZMİR, () -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 4 haftada 10 puan toplayıp liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanıp tur atlamayı başardı. Maltepespor'a konuk olan sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi. Teknik direktör Suat Kaya, Maltepespor deplasmanında yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktıklarını hatırlatıp, "Forma verdiğim futbolcularım kazanmak için ellerinden geleni yaptı. Bu da beni çok mutlu etti. Benim uzun maratonda herkese ihtiyacım olacak. Oyuncularım kendilerini daima hazır tutmalı. Sahadaki istek ve hırs beni umutlandırdı. Kupada ne kadar ilerleriz bilemiyorum. Ancak biz her maçı kazanmak için oynayacağız" diye konuştu.