Menemen Belediyespor Sivas virajında

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Fethiyespor ve Kahramanmaraşspor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Menemen Belediyespor, yarın kendisi gibi üst sıraları hedefleyen Sivas Belediyespor'a konuk olacak. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde Gökçen Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde cezası sona eren stoper Veli görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Sıralamada 16 puanla 2. basamakta yer alan sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Suat Kaya, Sivas'tan 3 puanla döneceklerine inandığını söyledi. Zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Sivas Belediyespor 2 puan gerimizden bizi takip ediyor. Onların da amacı şampiyonluk. Oldukça çekişmeli bir müsabakaya çıkacağız. Çok dikkatli olup istediğimizi alacağız" yorumunu yaptı.