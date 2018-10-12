Menemen Belediyespor seri peşinde

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Fethiyespor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen şampiyonluk adaylarından Menemen Belediyespor, yarın orta sıralarda yer alan Kahramanmaraşspor'u misafir edecek. İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Muhammet Ali Meteoğlu görev yapacak. Geçen sezon Keçiörengücü ile oynanan Play-Off çeyrek final maçında çıkan olaylar yüzünden 3 maç seyircisiz oynama cezası alan İzmir ekibi, bu karşılaşmada taraftarına kavuşacak. Müsabakanın bilet fiyatları VIP 30, kapalı tribün 10, maraton ve misafir tribünü ise 5 TL olarak belirlendi. Takımda eksik bulunmazken, Teknik Direktör Suat Kaya, "Bu sezon ilk kez evimizde dolu tribünlerin karşısına çıkacağız. Rakibimizi yenerek zirve iddiamızı güçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.