Menemen Belediyespor pes etmiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor'un ardından Kahramanmaraşspor'u da yenen Menemen Belediyespor son dakikada attığı gollerle hanesine 6 puan yazdırdı.

Geçen hafta Fethiye deplasmanından 85'inci dakikada Vedat'ın attığı golle 1-0 galip dönen sarı-lacivertliler, evinde Kahramanmaraşspor'u da 88'inci dakikada Mert'in sayısıyla 2-1 mağlup etti. Üst üste iki kritik karşılaşmayı kayıpsız geçen Menemen Belediyespor, lider Tuzlaspor'la arasındaki puan farkını 1'e indirip amansız takibini sürdürdü. Cezası yüzünden 3 maç seyircisiz oynayan İzmir ekibi, Kahramanmaraşspor karşılaşmasıyla birlikte taraftarına kavuştu. Teknik direktör Suat Kaya, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek futbolcularını kutladı.

İki haftadır zorlu müsabakalara çıktıklarını belirten Suat Kaya, "Fethiyespor ve Kahramanmaraşspor alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Bu nedenle çekişmeli maçlar oynadık. Ancak asla pes etmedik son ana kadar 3 puanı kovaladık ve iki maçı da bitime az süre kala attığımız gollerle kazandık. Biz zirve yarışında sonuna kadar var olacağız. Amacımız en kısa sürede liderlik koltuğunu geri almak. Artık seyircisiz oynama cezamız da bitti. Taraftarımız olmadan eksiğiz. Maalesef bu sezon boş tribünler önünde 5 puan kaybettik. Onların varlığı ile daha güçleneceğiz. Kahramanmaraşspor maçı geride kaldı, önümüze bakacağız" dedi.

Menemen Belediyespor gelecek hafta Sivas Belediyespor deplasmanına çıkacak.

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