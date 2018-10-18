Menemen Belediyespor koltuğu kaptı

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yenen Menemen Belediyespor, 3 hafta önce Tuzlaspor'a kaptırdığı liderliği geri aldı.

Son 3 maçını kazanıp seri yakalayan sarı-lacivertliler deplasmanda da 4'te 4 yaparak oldukça başarılı bir çizgi yakaladı. Teknik direktör Suat Kaya, 21 dakikada skoru 3-0'a taşıdıklarını belirterek, "Zorluk derecesi yüksek olan bir maçı ilk yarıdan koparmayı başardık. İkinci devrenin hemen başında kalemizde gol görsek de direncimiz kırılmadı. Şu anda hak ettiğimiz yerde, en tepedeyiz" yorumunu yaptı.

Son 2 sezonda olduğu gibi yine şampiyonluk mücadelesi verdiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Camiamızın ve İzmir'in bizden beklentileri yüksek. Elbet tekrar liderliği almak önemli ancak esas olan o konumu koruyabilmek. Bunun için daha çok çalışacağız. Hepimiz inançlıyız. Deplasmanlarda müthiş bir istatistik yakaladık. Evimizde zaten kolay kolay kaybetmiyoruz. Rehavete kapılmadan yolumuza devam edeceğiz. Artık sahamızda karşılaşacağımız Zonguldak Kömürspor müsabakasına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

