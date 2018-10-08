Menemen Belediyespor hayata döndü

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta sahasında Tuzlaspor'a 4-0 yenilerek liderliği kaybeden Menemen Belediyespor, Fethiyespor deplasmanında hayat buldu. Zorlu geçen karşılaşmayı 85. dakikada Vedat'ın golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler 2'nci sıraya yükselip zirve yarışına tekrar ortak oldu. Lider Tuzlaspor'u 3 puan geriden takip eden Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tuzlaspor maçında hezimete uğradıklarını anlatan Kaya, "Fethiyespor can derdinde olan bir takımdı. Ağır yenilgilerin ardından zor deplasmanlarda mücadele etmek kolay olmuyor. Nitekim biz de galibiyeti son dakikalarda aldık. Tuzlaspor faciasını unutturduk. İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Bu galibiyetlerin devamı gelecek" dedi.

İzmir ekibi bu hafta sahasında Kahramanmaraşspor'la oynayacak. Cezası biten Menemen,bu maçla taraftarına kavuşacak.

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