Menemen Belediyespor, Fethiyespor'u ağırlayacak

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda lider Tuzlaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışına ortak olan Menemen Belediyespor yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor'la evinde karşı karşıya gelecek.

İlçe Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in düdük çalacağı maç saat 13.30'da çalacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Suat Kaya, Tuzlaspor galibiyetiyle takımının büyük moral bulduğunu belirterek, "Fethiyespor'a saygı duyuyoruz. Evimizde kayıp yaşamamak için çok dikkatli olacağız" dedi.

Fethiyespor'un çalıştırıcı Tarık Daşgün de İzmir deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi, "Her maç çok zor. Takımıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

