Menemen Belediyespor Darıca'yla oynuyor

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalıp lider Tuzlaspor'un 4 puan gerisine düşen Menemen Belediyespor, yarın Darıca Gençlerbirliği'nin misafiri olacak. Gölcük Şehir Stadı'nda Oğuzhan Uğurlu'nun yöneceği maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Teknik Direktör Suat Kaya zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Mutlaka evimize 3 puanla dönmeliyiz. Her maç final niteliği taşıyor. Şampiyonluk yolunda iddialıyız ve bunun için mutlak galibiyete ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.