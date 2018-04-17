Menemen Belediyespor'da Suat Kaya sıkıntılı

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-1 yenerek 2 puan farkla lider Hatayspor'u takibini sürdüren Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, pazar günü oynayacakları Bucaspor maçının son derece zorlu geçeceğini söyledi. Bucaspor'un can derdinde olduğunu belirten Kaya, "Buca'daki maç iki takımın da kaderini belirleyecek. Biz kaybedersek şampiyonluğu büyük ölçüde bırakacağız. Buca kaybederse ligde kalma adına darbe alacaklar. Bu yüzden stresli bir karşılaşma bizi bekliyor" dedi.

Hatayspor'a kendi hatalarından dolayı liderliği verdiklerini ifade eden Kaya, "Özellikle önceki hafta Tuzlaspor deplasmanında aldığımız 0-0'lık beraberliğe çok üzüldük. O kadar net fırsatlar yakaladık ki bir türlü topu içeri sokamadık. Tek çaremiz maçlarımızı kazanıp Hatayspor'un hata yapmasını beklemek. İnanıyorum istediklerimizi elde ederiz. Önce çok zorlu olacak Bucaspor engelini aşmalıyız" yorumunu yaptı.

Suat Kaya, Menemen Belediyespor'a gelmeden önce 2015-16 sezonunda Bucaspor'u çalıştırarak düşme korkusu yaşayan takımı son hafta ligde tutmayı başarmıştı.